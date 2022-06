Dabei dürften alle Geschäftsbereiche bessere Ergebnisse erzielen. Implenia sieht sich mit seinem Portfolio in allen relevanten Märkten stark positioniert. Dies äussere sich nicht nur im anhaltend erfreulichen Auftragseingang, sondern zunehmend auch in der Profitabilität, teilte der grösste Schweizer Baukonzern am Donnerstag mit.

Implenia werde die geplante Stärkung der Eigenkapitalbasis um 80 Millionen Franken für das Gesamtjahr übertreffen. Die Gruppe werde voraussichtlich bereits im ersten Halbjahr 2022 eine operative Leistung auf Stufe EBIT von mindestens 80 Millionen Franken erreichen nach 40 Millionen Franken im Vorjahreszeitraum.

Bisher erwartete Implenia für das ganze 2022 einen EBIT von über 120 Millionen Franken und eine operative Leistung auf Stufe EBIT von über 100 Millionen.

Alle Divisionen dürften dieses Jahr einen verbesserten Ergebnisbeitrag leisten, schreibt Implenia weiter. Dabei erwartet der Baukonzern, wie am 1. März bereits kommuniziert, für 2022 von der Division Real Estate einen wesentlichen Gewinnbeitrag. Die anvisierte kräftige Ausweitung der Eigenkapitalbasis werde im Rahmen der IFRS-Richtlinien zusätzlich durch die Neubewertung von einigen selbstgenutzten Betriebsliegenschaften verstärkt werden.

Über die Geschäftszahlen des ersten Halbjahres 2022 sowie die höheren Erwartungen für das Gesamtjahr 2022 werde Implenia am 17. August 2022 detailliert berichten.

(AWP)