"Seit 6 Uhr stehen Baustellen in überall im Kanton still", teilte die Gewerkschaft Unia am Freitagmorgen mit. Ihr Demonstrationszug führte sie am Mittag zum Hauptsitz der Baumeister in Zürich. Laut einem Journalisten vor Ort nahmen rund 1000 Personen am Protestzug teil.