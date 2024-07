Wer in der Schweiz ein Eigenheim bauen will, muss nicht nur für Handwerker und Baumaterial tief in die Taschen greifen. Auch der bürokratische Aufwand kann je nach Gemeinde ganz schön ins Geld gehen. In der Stadt Zürich kostet eine Baubewilligung beispielsweise 7500 Franken. Das ist fast zehnmal mehr als in La Chaux-de-Fonds NE, wo dieselbe Baubewilligung 788 Franken kostet.