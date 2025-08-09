Die Nutzung früherer Kraftwerksgelände habe einen entscheidenden Vorteil, sagt Bobby Hollis, der bei Microsoft die Energieversorgung der Rechenzentren verantwortet. Wichtige Infrastruktur für die Kühlwasserversorgung oder die Nutzung von Abwärme sei bereits vorhanden. Seine Kollegin Lindsay McQuade von Amazon erhofft sich schnellere Baugenehmigungen. Aus ähnlichen Überlegungen hat sich Schwarz Digits, die Cloud-Tochter der Schwarz-Gruppe, das Gelände eines früheren Dampfkraftwerks im brandenburgischen Lübbenau gesichert. Dort soll bis 2027 ein Rechenzentrum entstehen. Zur Schwarz-Gruppe gehören die Discounter Lidl und Kaufland.