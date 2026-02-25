SBV will mehr Tempo im Wohnungsbau

Dort geht es dem SBV allerdings nicht schnell genug: Um die Wohnraumknappheit zu lindern, wären laut dem Verband jährlich rund 50'000 neue Wohnungen nötig; zuletzt wurde diese Marke 2018 erreicht. Die vom Bund lancierten Massnahmen gegen Wohnungsmangel seien bislang erst zu einem kleinen Teil umgesetzt worden.