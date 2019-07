Am Fertigungsstandort Simanovci in Serbien sei eine weitere Mörtelanlage sowie ein Lager für Rohmaterialien und Endprodukte in Betrieb genommen werden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Der kontinuierliche Ausbau des Werkes in der Nähe von Belgrad sei in den vergangenen Jahren nötig gewesen, um mit der dynamischen Entwicklung des Bausektors in der Region Schritt zu halten. Neben dem Heimmarkt agiert das Werk auch als zentraler Fertigungsstandort für die Sika Ländergesellschaften in den Nachbarstaaten Kroatien, Slowenien, Ungarn, Bosnien und Herzegowina und Bulgarien.

(AWP)