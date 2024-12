Insgesamt seien die Kosten für die Erzeugung bei Lebensmitteln stark gestiegen, «daher brauchen wir Bauern auch höhere Preise, um auskömmlich wirtschaften zu können», sagte Rukwied dem Blatt. «Lebensmittel werden in Deutschland zu höheren Standards erzeugt als in vielen anderen Ländern.» Deshalb müssten heimische Produkte zwangsläufig auch einen höheren Preis haben. Wer zudem «mehr Tierwohl und mehr Umwelt- und Naturschutz will, muss auch mehr bezahlen».