Hierbei ist das Vorgehen von zentraler Bedeutung. Stellt zum Beispiel ein Eigenheimbesitzer nach der Sanierung des Einfamilienhauses fest, dass das neu abgedichtete Flachdach undicht ist und Wasser ins Haus tropft, dann meldet die Eigentümerin oder der Eigentümer den Mangel sofort schriftlich per Einschreiben beim Bauunternehmen. Im Schreiben wird eine angemessene Frist von 14 Tagen zur Nachbesserung respektive Behebung der Undichtigkeit gesetzt. Sollte das Bauunternehmen nicht auf das Schreiben reagieren und die Frist tatenlos verstreichen lassen, dann sollte der Eigentümer den Mangel minutiös mit Fotos und Videos dokumentieren. Erst jetzt beauftragt der Inhaber des Eigenheims einen Drittunternehmer, der das Dach abdichtet. Idealerweise wird in einem solchen Fall auch ein unabhängiger Bauexperte hinzugezogen, der eine fachkundige Bestandsaufnahme zur Beweissicherung vornimmt.