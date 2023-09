Bauministerin Klara Geywitz lehnt ein Konjunkturprogramm in der Grössenordnung von 50 Milliarden Euro für die kriselnde Baubranche ab. «Das kann nicht klappen», sagte die SPD-Politikerin am Dienstag in Berlin. Die Branche sei grösser als die Automobilwirtschaft. Dafür hohe Schulden zu machen, sei nicht sinnvoll. Es müsse darum gehen, einfacher und damit auch günstiger bauen zu können. Ausserdem müsse der Staat Anreize setzen, damit unsanierte Gebäude genutzt und leerstehende Gewerbeimmobilien in Wohnraum umgerüstet würden.