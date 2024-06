Die Preise im Hochbau zogen im vergangenen Halbjahr etwas weniger stark an als im Tiefbau. Das Plus von 0,3 Prozent im Hochbau wird vom BFS hauptsächlich mit höheren Preisen für «Elektroanlagen», für «Honorare» sowie für «Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen» erklärt. Geografisch gesehen zogen die Baukosten in allen Regionen an, mit Ausnahme der Zentralschweiz, der Nordwestschweiz und der Genferseeregion.