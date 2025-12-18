Der Index startet im Oktober 2025 auf einer neuen Basis (= 100). Die Änderungen werden ab April 2026 in die Produktion übernommen. In diesem Rahmen werden die Referenzobjekte der bestehenden Bauwerksarten sowie die Gewichtung aktualisiert und an neue Bautechniken angepasst. Weitere Informationen zu den Änderungen werden Mitte 2026 bei der Veröffentlichung der ersten Ergebnisse bekannt gegeben, wie es weiter hiess.