Die dort hergestellten Erstarrungsbeschleuniger werden unter dem Markennamen Sigunit vertrieben und werden vor allem im Tunnelbau eingesetzt, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Der Bauchemiekonzern rechnet laut den Angaben mit einem guten Geschäftspotenzial für diese Produkte in Frankreich und ganz Westeuropa. Sika erwartet zudem hohe Investitionen in Infrastrukturprojekte in den kommenden Jahren. Derzeit hätten die Programme ein Volumen von 750 Milliarden Franken. Allein in Westeuropa seien Tunnelbauprojekte mit einer Gesamtlänge von 900 Kilometern ausgeschrieben, die in den nächsten Jahren realisiert werden sollen, wie es weiter heisst.

(AWP)