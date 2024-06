Füglistaler: Es fehlt an Fachkräften

Dabei fehle in erster Linie nicht das Geld: «Es fehlt schlicht auch an Ressourcen, etwa an Fachkräften. Zudem verträgt das Schienennetz nicht noch mehr Baustellen. Sonst leidet die Pünktlichkeit noch stärker. Von den bereits im Parlament beschlossenen Ausbauvorhaben hingegen ist jedes wichtig», so Füglistaler.