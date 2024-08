Das Unternehmen habe klinische Daten bei der EU-Arzneimittelbehörde EMA eingereicht, um die Genehmigung des Vakzins in Europa auch für den Einsatz bei Zwölf- bis Siebzehnjährigen zu erreichen, teilte Bavarian Nordic am Freitag in Kopenhagen mit. Bislang ist der Impfstoff für Erwachsene zugelassen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat die Viruskrankheit Mpox mittlerweile als Gesundheitsnotstand von internationaler Tragweite eingestuft. Behörden in Schweden bestätigten am Donnerstag den ersten Mpox-Fall einer neuen Variante ausserhalb Afrikas.