«Wir krempeln die Ärmel hoch und bringen die richtigen Massnahmen voran, von denen unsere Kunden, das Unternehmen und seine Eigentümer in Zukunft profitieren», sagte Anderson. Für dieses Jahr stellte er «spürbare Fortschritte» bei der Eindämmung der Rechtsstreitigkeiten in den USA in Aussicht und peilt bis Ende 2026 eine deutliche Senkung der Rechtsrisiken an. Zudem bleibt der Schuldenabbau ein zentrales Ziel, ebenso wie die Umsetzung des neuen Organisationsmodells. Die Zahl der angemeldeten Klagen wegen der angeblich krebserregenden Wirkung von Glyphosat stieg zuletzt um rund 4000 auf insgesamt etwa 181'000, noch stehen für 67'000 Ansprüche Einigungen aus.