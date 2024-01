Beim Pharma-Geschäft wiederum sind die Aussichten eingetrübt, da es an zukunftsträchtigen Kassenschlagern fehlt. Jahrelang spülten der Gerinnungshemmer Xarelto und das Augenpräparat Eylea Milliarden in die Kassen. Doch deren Patente laufen in den unterschiedlichen Märkten Schritt für Schritt aus, wodurch die Einnahmen sinken - Nachahmer-Präparate von Konkurrenten setzen den deutschen Konzern unter Druck. «Bayer befindet sich derzeit aus unterschiedlichen Gründen in einer schwierigen Lage», sagt Arbeitsdirektorin und Bayer-Vorstandsmitglied Heike Prinz.