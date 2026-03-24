Von November bis Mitte Februar hatte sich der Kurs von Bayer in einer Erholungsrally nahezu verdoppelt. Getrieben war dies von der Hoffnung auf neue Medikamente und auf einen Ausweg aus einer Klagewelle, die Bayer in den vergangenen Jahren wegen angeblicher Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter plagte. Die Euphorie flachte zuletzt aber wieder ab, weil eine Entscheidung des höchsten US-Gerichts noch als Unsicherheitsfaktor gilt. Zuletzt kam dann noch die generell vom Iran-Krieg getrübte Börsenlage hinzu.