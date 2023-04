Baumann hob in seiner Rede hervor, dass der Konzern "sehr gut" aufgestellt sei und auf einem starken und robusten Fundament stehe. Klar sei aber auch: "Mit dem aktuellen Aktienkurs bin ich nicht zufrieden", betonte Baumann, der 35 Jahren bei Bayer war und nun in den Ruhestand geht. "Der Börsenwert liegt aus unserer Sicht noch immer deutlich unter dem tatsächlichen Wert unseres Unternehmens. Wir werden weiterhin hart daran arbeiten, diese Lücke zu schliessen", sagte der 60-jährige Manager. Das wolle Bayer erreichen, "indem wir die neusten Erkenntnisse der Life Sciences aufgreifen und immer wieder neue Produkte daraus hervorbringen, die den Menschen helfen – immer bessere Arzneimittel, besseres Saatgut, besserer Pflanzenschutz. So schaffen wir langfristigen und nachhaltigen Wert."