Bayer hatte sich mit der rund 63 Milliarden Dollar teuren Übernahme des Glyphosat-Entwicklers ‌Monsanto 2018 eine Klagewelle ins Haus geholt. Der Konzern hat seither rund zehn Milliarden Dollar für Vergleiche gezahlt und für die zuletzt etwa ​65.000 ​offenen Verfahren Rückstellungen von knapp ⁠sieben Milliarden Euro gebildet. Die Vorwürfe gegen ​Glyphosat hat Bayer stets ⁠zurückgewiesen und verweist auf umfangreiche Studien sowie Bewertungen von Regulierungsbehörden wie ‌der EPA. Demgegenüber steht die Einschätzung der Krebsforschungsagentur IARC der Weltgesundheitsorganisation, die den Wirkstoff 2015 als «wahrscheinlich krebserregend» eingestuft ‌hatte. Darauf stützen sich die Kläger. Um die Risiken ​zu senken, stoppte Bayer den Verkauf glyphosathaltiger Produkte an US-Privatkunden bereits 2023.