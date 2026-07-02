Der Pharma- und Agrarkonzern Bayer bündelt sein US-Geschäft mit dem weit verbreiteten und umstrittenen Unkrautvernichter ‌Glyphosat ⁠in einer eigenständigen Tochtergesellschaft. Die neue Gesellschaft werde den Namen ⁠Ruveon tragen, teilte der Leverkusener Konzern am Mittwoch mit. Ziel sei ‌es, das Geschäft optimal auf die spezifischen ‌Anforderungen des US-Marktes auszurichten. ​Ruveon werde von St. Louis aus alle Aspekte des US-Glyphosatgeschäfts verantworten, von der Preisgestaltung bis zur Produktion, bleibe jedoch Teil des Bayer-Konzerns.