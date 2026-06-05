Der Chef des Agrar- und Pharmakonzerns Bayer, Bill Anderson, hat angesichts des Krieges im Iran und der Blockade der ‌Strasse ⁠von Hormus vor weltweiten Ernteausfällen und steigenden Lebensmittelpreisen gewarnt. Durch die wichtige Schifffahrtsroute ⁠laufe rund ein Drittel des Welthandels mit stickstoffbasiertem Dünger, sagte der Manager dem Nachrichtenportal «t-online» in ‌einem am Freitag veröffentlichten Interview laut Vorabbericht. Bleibe ‌die Meerenge blockiert, könne dies bereits ​im Herbst zu deutlich geringeren Ernten auf der Nordhalbkugel führen. Dies treffe auch den Agrar- und Pharmakonzern, obwohl Bayer selbst keinen Dünger herstelle. Zudem drohten durch den Düngermangel bei Mais Engpässe beim Tierfutter, was Fleisch, Eier und ‌andere Lebensmittel verteuern könne.