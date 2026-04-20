In den USA sieht sich Bayer weiterhin mit milliardenschweren Klagen wegen der angeblich ‌krebserregenden Wirkung des Unkrautvernichters Glyphosat konfrontiert. Anderson verwies auf eine Anhörung vor dem Obersten Gerichtshof der USA, die für den Montag nach der Hauptversammlung angesetzt ist. Vor dem Supreme Court geht es um ​die grundsätzliche Frage, ob Klagen wegen angeblich fehlender Warnhinweise nach einzelstaatlichem ​Recht zulässig sind, obwohl die US-Umweltbehörde EPA entsprechende Warnungen nicht ​erlaubt. Ein Urteil zugunsten von Bayer könnte einen Befreiungsschlag bedeuten. Parallel hat der Konzern im Februar einen neuen Sammelvergleich ‌über bis zu 7,25 Milliarden Dollar auf den Weg gebracht, um aktuelle und künftige Klagen beizulegen. Anderson bekräftigte, dass Bayer an einer mehrgleisigen Strategie zur Eindämmung der Rechtsstreitigkeiten arbeite und für alle Szenarien ​vorbereitet sei.