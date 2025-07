An der Börse ist der Aktienkurs des Leverkusener Traditionsunternehmens in den vergangenen Jahren tiefer und tiefer gesunken, in Andersons Amtszeit als Vorstandsvorsitzender hat sich der Wert eines Anteilscheines in etwa halbiert. Der Tiefpunkt scheint aber überstanden zu sein, in den vergangenen Monaten ging es spürbar bergauf auf - seit April um circa acht Euro auf mehr als 27 Euro. Für langjährige Anleger dürfte das nur ein Wermutstropfen sein - 2015 waren es zeitweise mehr als 140 Euro gewesen.