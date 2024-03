«Wir testen diese neue Substanz schon an echten Pflanzen», sagte der Vorstandsvorsitzende Bill Anderson der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» (F.A.S.). «Unser Ziel ist, das neue Produkt 2028, also bereits in vier Jahren, auf den Markt zu bringen», so Anderson. Es handele sich um die erste bahnbrechende Innovation auf diesem Gebiet seit 30 Jahren.