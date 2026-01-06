Sowohl die US-Arzneimittelbehörde ​FDA als auch ‌die chinesische ‌Behörde CDE hätten dem Wirkstoff den Status einer «Breakthrough Therapy» zuerkannt, teilte der Pharma- und Agrarkonzern am ⁠Dienstag mit. Die Einstufung gilt für die bevorzugte, erste medizinische Behandlung von ​Patienten mit einer ‌bestimmten Form von fortgeschrittenem ‍Lungenkrebs, der eine sogenannte HER2-Mutation aufweist. ​

Der Status soll die Entwicklung und Prüfung von Medikamenten für schwerwiegende ‌Erkrankungen beschleunigen. Die FDA ⁠hatte dem Mittel ‌erst kürzlich eine beschleunigte Zulassung für die ‍Behandlung von Patienten erteilt.

(Reuters)