Sowohl die US-Arzneimittelbehörde FDA als auch die chinesische Behörde CDE hätten dem Wirkstoff den Status einer «Breakthrough Therapy» zuerkannt, teilte der Pharma- und Agrarkonzern am Dienstag mit. Die Einstufung gilt für die bevorzugte, erste medizinische Behandlung von Patienten mit einer bestimmten Form von fortgeschrittenem Lungenkrebs, der eine sogenannte HER2-Mutation aufweist.
Der Status soll die Entwicklung und Prüfung von Medikamenten für schwerwiegende Erkrankungen beschleunigen. Die FDA hatte dem Mittel erst kürzlich eine beschleunigte Zulassung für die Behandlung von Patienten erteilt.
(Reuters)