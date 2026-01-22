Der Status unterstreiche die Bedeutung ​der Entwicklung dringend benötigter ‌neuer Therapien für Patienten ‌mit erblichen Netzhauterkrankungen, teilte Bayer am Donnerstag mit. Die auf Stammzellen basierende Therapie zielt auf die Behandlung von Retinitis ⁠pigmentosa ab, einer Erkrankung, die zum Verlust von Sehzellen und damit zur Erblindung führen kann. ​Das Mittel soll degenerierte ‌Zellen in der Netzhaut durch ‍funktionale ersetzen und so das Sehvermögen wiederherstellen. ​