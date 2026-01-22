Die Bayer-Tochter BlueRock Therapeutics hat für ihren Zelltherapie-Kandidaten OpCT-001 zur Behandlung einer erblichen Netzhauterkrankung von der US-Arzneimittelbehörde FDA den Orphan-Drug-Status erhalten.
Der Status unterstreiche die Bedeutung der Entwicklung dringend benötigter neuer Therapien für Patienten mit erblichen Netzhauterkrankungen, teilte Bayer am Donnerstag mit. Die auf Stammzellen basierende Therapie zielt auf die Behandlung von Retinitis pigmentosa ab, einer Erkrankung, die zum Verlust von Sehzellen und damit zur Erblindung führen kann. Das Mittel soll degenerierte Zellen in der Netzhaut durch funktionale ersetzen und so das Sehvermögen wiederherstellen.
Der sogenannte Orphan-Drug-Status wird in den USA für Arzneien vergeben, die zur Behandlung von Krankheiten mit weniger als 200.000 Betroffenen dienen, und ist mit regulatorischen Erleichterungen verbunden. OpCT-001 befindet sich derzeit in einer Phase-I/IIa-Studie und damit noch im frühen Stadium der klinischen Entwicklung.
(Reuters)