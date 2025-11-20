Mit der Zulassung verschärft sich der Wettbewerb auf dem Markt für NSCLC-Medikamente. Neben Boehringer Ingelheims Hernexeos, das im August zur Behandlung einer ähnlichen Form von Lungenkrebs zugelassen wurde, konkurriert Hyrnuo auch mit AbbVies Emrelis sowie den etablierten Therapien Keytruda von Merck und Tagrisso von AstraZeneca. NSCLC ist mit 80 bis 85 Prozent aller Fälle die häufigste Form von Lungenkrebs.