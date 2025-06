Damit ist Nubeqa plus ADT in den Vereinigten Staaten nun zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit mHSPC sowohl in Kombination mit als auch ohne Chemotherapie zugelassen. Zudem dürfen Patienten mit nicht-metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakarzinom (nmCRPC) behandelt werden, bei denen ein hohes Risiko für Metastasen besteht.