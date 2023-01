Eigener Vertrieb bei neuen Medikamenten

Anders als bei Xarelto und Eylea setzt Bayer bei den neuen Medikamenten eher auf einen eigenen Vertrieb in den USA. Die Erlöse und Gewinne in dem wichtigen Pharmamarkt werden also nach Leverkusen fliessen. Insgesamt richtet sich der Konzern damit stärker auf die USA aus, ein Markt, der aktuell attraktiver scheint als Europa.