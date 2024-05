Der Fall wurde an die Vorinstanz zurückverwiesen. Der Anwalt der Kläger, Richard Friedman, kündigte an, den Fall notfalls neu verhandeln zu wollen. Er hoffe aber, dass der Oberste Gerichtshof des Bundesstaates in der Berufung das Urteil «einfach wieder in Kraft setzt». Bayer sagte, das Urteil vom Mittwoch sei «bedeutsam» und viele, wenn nicht alle anderen PCB-Klagen gegen das Unternehmen könnten die gleichen Fehler aufweisen. Bayer sieht sich etwa 200 ähnlichen Klagen der Schule gegenüber. In einigen dieser Fälle haben die Geschworenen mehr als 1,7 Milliarden Dollar an Schadenersatz und Strafschadenersatz zugesprochen.