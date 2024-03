Das Medikament könnte schon bald auf den Markt kommen - im Januar wurde der Antrag auf Marktzulassung bei der Europäischen Arzneimittelbehörde eingereicht. Acoramidis wurde zur Behandlung von Patienten entwickelt, die an Transthyretin-Amyloidose mit Kardiomyopathie (ATTR CM) leiden, einer fortschreitenden lebensbedrohlichen Herzerkrankung. In der entscheidenden klinischen Phase-3-Studie hatte das Mittel nach Angaben von Bayer alle Ziele erreicht. Auch in den USA wurde die Zulassung von BridgeBio beantragt.