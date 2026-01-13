Für ​das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 bekräftigte Bayer die Ziele für die Pharmasparte. Demnach soll der Umsatz währungs- und portfoliobereinigt um null bis drei Prozent ‌zulegen, die bereinigte operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) soll ⁠zwischen 24 und 26 Prozent liegen. Mit Blick ‌auf die jahrelange Skepsis von Investoren gegenüber der Pharmasparte zeigte sich Oelrich selbstbewusst. «Jahrelang hiess ‍es immer nur: 'Ihr müsst erst mal liefern'», sagte er. «Ich denke, Bayer ist kein Fall mehr, bei dem man erst ​Ergebnisse sehen muss. Bayer ist ein Fall, ‍der gezeigt hat, dass er eine sehr schwierige Situation tatsächlich überwinden kann.»