Guth bezifferte nicht, wie viele Stellen das Unternehmen in diesen Ländern genau gestrichen hat, merkte aber an, dass «40 Prozent in etwa die Spanne ist, die wir normalerweise sehen - manche liegen etwas darunter und manche etwas darüber». «Wir streben keine bestimmte Zahl an», sagte Guth. «Für ein Unternehmen unserer Grösse wird einfach eine Menge Arbeit erledigt, die letztlich weder für Kunden noch für Produkte einen Mehrwert bringt.» Nach seiner Einschätzung zahlt sich das von Vorstandschef Bill Anderson eingeführte neue Organisationsmodell bereits aus. So habe Bayer etwa den Zeitplan für die Beantragung der Zulassung einer höheren Dosierung des Augenmedikaments Eylea in Europa um rund ein Jahr verkürzen können.