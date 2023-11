Das Unternehmen sei zu dem Schluss gekommen, dass es nicht auf mögliche Aufspaltungsforderungen reagieren sollte, bevor es seine eigene strategische Überprüfung abgeschlossen habe, um keine Erwartungen bei den Aktionären zu wecken, so die Personen. Die Simulation fand statt, bevor Bayer die Zahlen für das dritte Quartal bekannt gab und in einem Glyphosat-Prozess in den USA sowie bei einer Medikamenten-Entwicklung Rückschläge erlitt.