Bayer plane nach wie vor, seine Medikamente in den USA selbst zu vermarkten, anstatt wie in der Vergangenheit Partnerschaften mit US-Unternehmen einzugehen, sagte Oelrich. «Wenn man sich die Möglichkeiten anschaut, über die wir (in diesen Bereichen) sprechen, ist die Belohnung für Innovation in den USA in der Regel höher als in Europa.»