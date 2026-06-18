Trotz des aktuellen Etappensiegs ⁠warnte Jefferies-Analyst Michael Leuchten, dass der Weg zu einer endgültigen Einigung alles andere als reibungslos sei. So bleibe abzuwarten, ob bis zu ‌der Anhörung im Juli Klarheit darüber herrsche, wie viele Kläger den Vergleich letztlich ablehnen. Der Dreh- und Angelpunkt für Bayer bleibt dem Experten zufolge der Oberste Gerichtshof der USA. Eine Entscheidung des Supreme Court in dem milliardenschweren ‌Glyphosat-Streit wird bis Ende Juni erwartet. Der Ausgang gilt Leuchten als völlig offen, da ​sich die Richter bei einer Anhörung im April uneins gezeigt hatten. Ein Urteil zugunsten des Leverkusener Pharma- und Agrarkonzerns könnte für Bayer einen Befreiungsschlag in der jahrelangen Klagewelle bedeuten. Diese hatte sich der Konzern 2018 mit der 63 Milliarden Dollar schweren Übernahme des Glyphosat-Entwicklers Monsanto eingehandelt.