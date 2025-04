Das kürzlich in der EU zugelassene Herzmedikament Beyonttra macht den Auftakt. Im Spätsommer dieses Jahres soll Elinzanetant folgen - eine hormonfreie Therapie für Beschwerden in den Wechseljahren, die in den USA und Europa auf den Markt gebracht werden soll. Ein weiteres Zugpferd ist das Krebsmittel Nubeqa, das 2024 einen Umsatz von gut 1,5 Milliarden Euro erzielte – das stärkste Wachstum unter den umsatzstärksten Pharmaprodukten von Bayer. Nun steht eine Zulassung für eine dritte Indikation bei Prostatakrebs in den USA und der EU an. Auch das Medikament Kerendia soll in einer zweiten Indikation für eine häufige Form der Herzinsuffizienz auf den Markt kommen. Beide Markteinführungen sind für die zweite Jahreshälfte geplant.