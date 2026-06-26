Analyst James Quigley von Goldman Sachs sieht in der Entscheidung einen grossen Schritt, um eine Dekade der Rechtsrisiken im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter zu beenden. Das dürfte entscheidend sein, um das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen. Denn gemäss dem Analysten von Barclays wollen viele Anleger das Thema erst endgültig vom Tisch haben, bevor sie wieder in Bayer investieren.