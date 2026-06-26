Am Freitag kann der Konzern die Gewinne jedoch nicht ganz halten und büsst 0,7 Prozent im frühen Handel ein. Mit dem jetzigen Preis von 46,79 Euro entfernen sich die Aktien auch von der vielfach angesprochenen 50-Euro-Marke, notieren aber auf einem Niveau, das sie im Februar letztmals erreicht haben.