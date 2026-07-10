Für die Bayer-Aktie ging es am Freitag unter den Favoriten im deutschen Leitindex Dax um rund ein halbes Prozent auf 50,92 Euro nach oben. Damit nähert sich der Kurs wieder dem jüngsten Zwischenhoch. So hatte das für Bayer positive Urteil des US Supreme Court für einen Befreiungsschlag gesorgt und den Kurs Ende Juni nach oben katapultiert. Für 2026 steht aktuell ein Kursgewinn von rund 38 Prozent auf dem Zettel.