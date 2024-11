Cytokinetics hat im dritten Quartal einen Zulassungsantrag für das Mittel bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eingereicht und will noch in diesem Quartal die Zulassung bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA beantragen. Bayer plant derweil eine Phase-III-Studie mit japanischen Patienten mit obstruktiver HCM, während Cytokinetics eine weltweite klinische Phase-III-Studie mit Aficamten bei Patienten mit nicht-obstruktiver HCM auf japanische Patienten ausweiten will, um Bayers Zulassungspläne in Japan zu unterstützen.