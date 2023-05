Bicyclische Peptide binden sich in grösserem Umfang an bestimmte Zielmoleküle, erlauben also eine starke Durchdringung von Tumoren, und weisen weitere Vorteile auf, die eine Tumorbehandlung günstig gestalten könnten, wie es weiter hiess. Damit seien zielgerichtete Radionuklidtherapien der nächsten Generation möglich.