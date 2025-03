Bayer hat mit dem Wirkstoff bereits eine klinische Phase-1-Studie gestartet und stärkt damit seine Pipeline in der Präzisionsonkologie. Mit dem Deal reiht sich das Leverkusener Unternehmen in die jüngste Einkaufstour westlicher Pharmakonzerne in China ein. Erst am Dienstag hatte der US-Pharmakonzern Merck & Co ein bis zu zwei Milliarden Dollar schweres Abkommen mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals für ein neues Herzmedikament angekündigt. Die dänische Novo Nordisk sicherte sich zu Wochenbeginn für bis zu zwei Milliarden Dollar die Rechte an einem neuen Abnehmmedikament des chinesischen Unternehmens United Laboratories.