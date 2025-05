Zudem hielt sich die Agrarsparte von Bayer überraschend gut. Wegen negativer Wechselkurseffekte musste Unternehmenschef Bill Anderson zwar den Jahresausblick in der Tendenz etwas senken, die um Wechselkurseffekte bereinigten Konzernprognosen für 2025 stehen aber. An der Börse kam das in Summe sehr gut an: Die Aktie setzte ihren jüngsten Erholungsversuch mit einem Kurssprung fort.