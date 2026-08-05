⁠Der Termin im Rechtsstreit um den Unkrautvernichter Glyphosat solle auf den 10. September oder einen späteren Zeitpunkt ‌verlegt werden, teilte Bayer am Mittwoch ‌mit. Man habe ​dies beim zuständigen Gericht im US-Bundesstaat Missouri beantragt. Durch die Verzögerung um etwa drei Wochen sollen die Beteiligten und der Verwalter des Programms mehr Zeit erhalten, ‌um Anträge auf Widerruf von sogenannten Opt-outs – dem Ausstieg aus dem Vergleich – zu bearbeiten, die nach einer Entscheidung ​des Obersten Gerichtshofs der USA (Supreme Court) eingegangen ​waren. Zudem könne so im ​Vorfeld die Gültigkeit einiger dieser Opt-outs geklärt werden.