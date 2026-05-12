In der Pharmasparte litt Bayer weiter unter Generikakonkurrenz für Xarelto. Der Umsatz des umsatzstarken Blutverdünners brach im Quartal um 40% ein. Auch das Augenmedikament Eylea stand unter Druck. Der Konzern setzt auf Wachstum mit dem Krebsmedikament Nubeqa und der Nierentherapie Kerendia sowie auf Neueinführungen, um die Sparte bis 2027 wieder auf Wachstumskurs zu bringen.