Wegen neuer Vergleichsvereinbarungen bei den Glyphosat-Klagen in den USA und eines negativen Gerichtsurteils in einem Rechtsstreit um die Chemikalie PCB musste Bayer die Rückstellungen erhöhen. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern nun mit Sonderbelastungen im Ebitda von minus 4,0 bis minus 3,5 Milliarden Euro.