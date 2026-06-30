Die ursprünglich für ​Anfang Juli angesetzte Prüfung verzögere sich damit um sechs Wochen, was jedoch keine wesentlichen Auswirkungen auf den Prozess habe, teilte ‌die Bayer-Tochter Monsanto am Dienstag mit. Zuvor hatte der Oberste Gerichtshof der USA dem ​Agrar- und Pharmakonzern einen wichtigen juristischen ​Sieg verschafft und ​Tausende Klagen eingeschränkt, in denen dem Unternehmen mangelhafte ‌Warnhinweise auf Krebsrisiken auf den Roundup-Etiketten vorgeworfen wurden.