Die Klagen reihen sich in eine Serie von Streitigkeiten über Patente um die erfolgreichen Corona-Impfstoffe ein. So ‌hatte Moderna bereits 2022 eine Klage ⁠gegen Pfizer eingereicht. Pfizer und Biontech erzielten ‌2024 mit ihrem Impfstoff Comirnaty einen weltweiten Umsatz von mehr als 3,3 ‍Milliarden Dollar. Moderna erlöste mit Spikevax 3,2 Milliarden Dollar. Dies ist jedoch nur ein Bruchteil der Umsätze ​auf dem Höhepunkt der Pandemie. Johnson & Johnson hatte ‍den Verkauf seines Covid-Impfstoffs in den USA 2023 eingestellt.