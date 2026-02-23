Bayer argumentiert, die von J&J ​behauptete Überlegenheit von Erleada basiere nicht ​auf einer direkten klinischen Vergleichsstudie. J&J stütze sich stattdessen auf ‌eine Auswertung von Praxisdaten mit erheblichen methodischen Mängeln. So sei Nubeqa während 97 Prozent des untersuchten Zeitraums noch nicht ​für ​die entsprechende Anwendung ⁠zugelassen gewesen. Zudem sei die Patientengruppe ​für Erleada fünfmal ⁠so gross gewesen wie die für Nubeqa. Auch ‌sei die Nachbeobachtungszeit für die meisten Patienten zu kurz gewesen. Die Klage beruft sich ‌auf den Lanham Act, ein US-Bundesgesetz gegen ​irreführende kommerzielle Darstellungen.